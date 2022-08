Toujours plus de pêcheurs ramènent des déchets de la mer, pour les recycler

La Rederscentrale de Zeebrugge (Flandre occidentale), une organisation représentant les pêcheurs en mer, avait organisé ce mercredi un évènement de remerciement pour toutes les compagnies maritimes et les pêcheurs participants (près d’une quarantaine), en présence de Vincent Van Quickenborne, ministre de la Mer du Nord. Le projet Fishing For Litter, lancé en 2016, lutte pour que les pêcheurs ne rejettent plus dans la mer les déchets qu'ils retrouvent dans leurs filets mais qu'ils les déposent au contraire dans un Big Bag, amené ensuite dans un centre de traitement des déchets.

Les pêcheurs participent sur une base volontaire. Le projet a pris de l'ampleur ces dernières années. Le nombre de déchets ramenés sur terre est passé de 2 tonnes en 2017 à 17,7 tonnes en 2020, puis 65 tonnes en 2021.