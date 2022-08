Le port gantois veut investir dans un centre de stockage de CO2

Une étude de faisabilité portant sur un hub pour le stockage et la liquéfaction du dioxyde de carbone CO2 en libre accès dans le port de Gand a été lancée. C’est ce qu’ont annoncé les trois partenaires de ce projet : le gestionnaire du réseau de gaz Fluxys, le groupe sidérurgique ArcelorMittal Belgium et le North Sea Port (alliance des ports de Gand, Terneuze et Flessingue). Le hub pourrait être opérationnel dès 2027.