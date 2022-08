Sécheresse : les divers secteurs doivent communiquer leur potentiel d'économie d'eau

Cette Commission se réunit chaque semaine et regroupe des gestionnaires, des sociétés de distribution d'eau potable, Aquafin (traitement des eaux usées) et les gouverneurs de provinces. Désormais, les différents secteurs et gouvernements seront invités à communiquer les mesures qu'ils prennent pour limiter leur consommation d'eau. "Afin que nous puissions nous inspirer les uns les autres et encourager les économies. Ces temps de pénurie d'eau nécessitent un effort et une solidarité de chacun", indique la Commission sécheresse.

La situation semblait critique ce jeudi. "Tous les indicateurs hydrologiques et météo le démontrent. Les pluies des dernières heures et celles à venir ne vont pas suffire à reconstituer les niveaux des cours d'eau de façon significative. En outre, une poursuite de la baisse des niveaux et des débits n'est pas à exclure", estime la Commission sécheresse.