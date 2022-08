Une peinture murale sur le campus de la VUB rend hommage à l’ex-rectrice Caroline Pauwels

Sur le Free Wall de la VUB - un mur se trouvant sur le campus de l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles et qui est mis à disposition d’artistes ou de citoyens qui veulent s’y exprimer via des graffitis - un dessin représentant l’ancienne rectrice Caroline Pauwels vient d’apparaître. Un hommage à celle qui avait été professeure en Sciences de la communication, puis rectrice de l’université de 2016 à 2022 et qui était très appréciée pour son ouverture d’esprit, son optimisme, son humanisme et son empathie.