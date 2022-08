Violences à Anvers : la N-VA veut réunir d'urgence la commission de l'Intérieur

Le député Vlaams Belang pointe tant la responsabilité de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) que celle du bourgmestre De Wever. Le bourgmestre anversois ne vise que la ministre Verlinden, estimant que le gouvernement fédéral ne considère pas la lutte contre la criminalité liée au milieu de la drogue comme une priorité et n’alloue donc pas suffisamment de moyens en aide aux autorités locales.

Une déclaration démentie mercredi par le ministre fédéral des Finances, Vincent Van Peteghem. Ce dernier souhaite poursuivre la lutte contre le trafic de stupéfiants passant par le port anversois et, pour ce faire, prévoit d'investir 70 millions d'euros ces prochaines années dans l'engagement de plus de personnel - 108 douaniers supplémentaires vont être recrutés dès le mois prochain -, de ressources et de capacité de scannage pour les douanes. Cinq nouveaux scanners mobiles et cinq nouveaux backscatters (un bus avec un scanner capable de détecter des marchandises dans des espaces dissimulés) vont être ainsi acquis. Les scanners existants vont être mis à jour et un nouveau réseau informatique qui relie les scanners et soutient l'intelligence artificielle va être développé.