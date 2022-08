Covid-19 : lancement ce vendredi en Flandre des invitations pour une dose de rappel

Les centres de vaccination en Flandre ont commencé à envoyer des invitations pour une vaccination qui aura lieu dans les prochaines semaines. Les premiers rendez-vous de vaccination sont prévus à partir du 12 septembre. Le fait de commencer cette campagne de vaccination le 12 septembre donne aux centres de vaccination flamands le temps nécessaire pour que toutes les personnes à risque puissent s'y rendre. En même temps, il devrait déjà être possible d’administrer des vaccins adaptés au variant omicron. C'est ce qu'a affirmé la ministre flamande de la santé, Hilde Crevits (CD&V).

"En automne, nous nous attendons à ce que les contaminations au COVID augmentent à nouveau et nous devons nous protéger. Or l’efficacité des vaccins diminue progressivement. Avant l'apparition de la prochaine vague, nous voulons donc donner à tous les adultes et à toutes les personnes à risque l'occasion de renforcer leur protection par une vaccination d'automne.

Les personnes les plus vulnérables et celles qui travaillent dans le secteur des soins de santé seront les premières à avoir cette chance", a déclaré Hilde Crevits.

Les personnes de plus de 65 ans, les personnes à risque de Covid grave et le personnel soignant seront invités en premier. Suivront toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont déjà reçu au moins une vaccination de base.