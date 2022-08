Impôts ou pension alimentaire non payés ? Les douanes peuvent désormais arrêter les mauvais payeurs

Les autorités douanières utilisent des scanners ANPR (Automatic Number Plate Recognition) qui peuvent lire les plaques d'immatriculation. Ces scanners sont installés sur le véhicule des douanes le long de la voie publique.

"Les voitures entrantes et sortantes seront scannées. Et il y a un lien immédiat avec la base de données. Si une croix rouge apparaît sur l'écran, la voiture sera mise de côté et il sera proposé au conducteur de s’acquitter immédiatement de sa dette. Si cela ne fonctionne pas, la voiture sera immobilisée", explique Francis Adyns.

Techniquement, il ne s'agit pas encore d'une confiscation, mais d'une immobilisation. Le défaillant dispose alors de 30 jours pour payer. " S'il ne le fait pas, le véhicule sera définitivement mis à la fourrière. Cela signifie également que nous pouvons vendre la voiture pour payer les taxes."