Réouverture des portes du Petit Château à Bruxelles mais la situation reste délicate

Depuis des mois, Fedasil n'est pas en mesure d'enregistrer toutes les personnes qui veulent s'inscrire à court terme. La pression sur le personnel augmente, ajoute Mieke Candaele. "Nos collaborateurs doivent faire leur travail tous les jours dans des circonstances très difficiles. Chaque jour, ils sont confrontés à des personnes qui n'ont pas le droit d'entrer, qui ne sont pas hébergées et qui passent la nuit dans la rue depuis des semaines."

Des membres du personnel de Fedasil sont poursuivis et menacés lorsqu'ils rentrent chez eux. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Un environnement de travail sûr est un droit fondamental. C'est pourquoi nous avons décidé de fermer les portes hier."

Du personnel supplémentaire n'est pas une solution, dit Mme Candaele, et la multiplication des lieux d'accueil n'est pas non plus une solution à long terme. "Tant que les entrées seront supérieures aux sorties, le système d'asile ne fonctionnera pas. Chaque mois, il y a plus de personnes qui arrivent que de personnes qui quittent le réseau d'accueil. Un ensemble de mesures est nécessaire. Par exemple, les demandes d'asile devraient être traitées plus rapidement par le CGRS".