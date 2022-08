Vol avec violences sur une centenaire à Schaerbeek : la police lance un avis de recherche

L'auteur s'est introduit au domicile de la victime au Boulevard Lambermont à Schaerbeek le 16 juillet dernier entre 19 et 20 h 15. A plusieurs reprises, l’auteur a poussé au sol la centenaire et l’a menacée de mort. Il a fouillé l’habitation et a emporté de nombreux bijoux.

Selon la police, l'auteur s’exprime en français et est âgé d’une trentaine d’années. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. La police diffuse un portrait-robot du suspect.

Au moment des faits, il portait un pantalon gris et un T-shirt bleu à manches longues.

Toute personne qui pourrait communiquer des informations sur ce suspect peut contacter la police au 0800 30 300 et pour les témoignages depuis l'étranger, veuillez composer le 0032 2 554 4488.