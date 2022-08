Aquafin propose gratuitement 250 millions de litres d’eau par jour

Alors que la Commission sécheresse appelle les entreprises et la population à utiliser l’eau avec parcimonie en cette période de grosse sécheresse, la société belge Aquafin - spécialisée dans le traitement des eaux usées et principalement active en Flandre - ne parvient pas à écouler des excédents gigantesques d’eau purifiée. Il s’agit plus exactement de 250 millions de litres d’eau par jour, qu’Aquafin met gratuitement à disposition d’entreprises qui sont installées près de ses stations d’épuration (photo). Malgré cela, elle peine à trouver des entreprises intéressées. Sa précieuse eau purifiée est donc renvoyée vers la mer, indique les quotidiens du groupe Mediahuis.