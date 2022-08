Des coups de feu tirés dans le nord d'Anvers, les auteurs laissent un message

"La guerre contre la drogue ne fonctionne pas", réagit l’échevin anversois des Affaires sociales Tom Meeuws (Vooruit). "En utilisant uniquement un langage musclé, nous n’y parviendrons pas", estimait-il au micro de Radio 1 ce samedi matin. Il plaide en faveur de moyens accrus accordés aux bourgmestres et administrations locales pour lutter contre la criminalité dans la ville portuaire. "Il faut aussi une meilleur collaboration de tous les niveaux de gestion".

"Des quartiers tout entiers, comme Anvers-Nord et Borgerhout, sont engloutis dans cette criminalité sous-jacente. Des familles en sont aussi victimes. Les enfants ne vont plus à l’école car ils voient depuis leur plus jeune âge que l’on peut gagner beaucoup d’argent avec la vente de stupéfiants, la traite des êtres humains et l’exploitation de locataires".

"Je soutiens le bourgmestre Bart De Wever à 100%, mais s’il y a quelque chose à lui reprocher, c’est l’usage d’un langage frontal. Ce type de langage ne fonctionne pas, donc ne l’utilisez pas", estime Tom Meeuws (photo archives) qui fait aussi partie de l’administration de la ville.