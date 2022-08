Maldegem victime d’une cyberattaque, les criminels publient les données de milliers de bénéficiaires du CPAS

“Les pirates se sont introduits dans la base de données de l’ancien CPAS. C’est particulièrement douloureux parce qu’il s’agit de personnes vulnérables". Ces données ont été rendues publiques, mais cela ne signifie pas qu’elles puissent être retrouvées facilement via l’internet. La commune de Maldegem maintient qu'il est difficile de les exploiter.

"Personne n’est en danger”, rassure Koen Cromheecke. “Nous ne pouvons pas révéler comment atteindre ces données, parce que cela rendrait les choses encore pires pour les victimes. Il faut déjà être un spécialiste et posséder des programmes informatiques spécifiques pour avoir accès aux données publiées".

"Nous sommes immédiatement intervenus en vérifiant quels programmes étaient plus sensibles à une cyberattaque, et nous les avons désactivés. Nous avons aussi accru la protection via les mots de passe et nous allons investir dans une sensibilisation de notre personnel", précisait Cromheecke. Maldegem reçoit l’aide de sociétés et d’experts informaticiens externes pour veiller à ce qu’une cyberattaque ne puisse plus se produire. Tout en soulignant qu’aucune instance n’est jamais protégée à 100% contre une cyberattaque.

Des citoyens qui auraient des questions ou inquiétudes peuvent appeler le numéro spécial 050 72 72 22, ou envoyer un email à l’adresse mijngegevens@maldegem.be.