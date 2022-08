Non-lieu pour l'avocat Van Steenbrugge dans l'affaire du labo de drogue à Lendelede

Maître Walter Van Steenbrugge est intervenu dans ce dossier comme avocat d'un suspect. Le ministère public a toutefois estimé qu'il avait dépassé les limites de son rôle et a demandé son inculpation pour appartenance à une organisation criminelle. L'avocate Nancy Vanhee, qui a également eu des contacts avec le même client, était également considérée comme un suspect de l'affaire.

Le dossier a été porté une première fois devant la Chambre du conseil le 12 août, mais a été reportée au 19 août à la demande de la défense de Walter Van Steenbrugge. Après deux heures, la Chambre du conseil a décidé de prononcer un non-lieu. "J'ai fourni des conseils totalement corrects et professionnels à mon client", a réagi Me Van Steenbrugge à l'issue de l'audience. "La Chambre du conseil ne considère même pas qu'il soit utile de me traduire devant un juge."