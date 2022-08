40 personnes avec des drogues expulsées du Kamping Kitsch Club à Courtrai

Organisé pour la première fois en 2011 à Knokke, l'événement a pris ses quartiers à Courtrai cinq ans plus tard. Répartis sur neuf scènes, plus d'une centaine d'artistes se produisaient ce samedi avec notamment, dans l'après-midi, le lutin Plop, René Karst et le duo de DJ Ilsen & Verhulst. En soirée, Sergio, Gers Pardoel et Jebroer étaient programmés tandis que la scène principale était occupée par Mark with a K&MC Chucky.

Le festival aux allures carnavalesques (il faut y venir déguisé) tente par ailleurs de conquérir l'étranger avec son concept original. Ainsi, après quelques éditions réussies aux Pays-Bas, le Kamping Kitsch Club se tiendra également à Cologne en 2023.