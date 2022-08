L’autoroute E40 fermée dans les deux sens dès 22 heures ce dimanche à hauteur d'Alost

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'autoroute E40 entre Alost et Erpe-Mere (Flandre orientale) sera fermée dans les deux sens. L’Agence flamande pour le trafic annonce qu’en vue de la rénovation de deux ponts sur l'autoroute à Erpe-Mere, des matériaux de construction lourds doivent être transportés via l'E40. Cette opération aura lieu entre 22 heures dimanche soir et 5 heures lundi matin. Tout le trafic sera dévié par des routes secondaires.