La VRT choisira l’artiste qui représente la Belgique à l’Eurovision de la chanson via des présélections

Chaque année, les radiotélévisions publiques francophone et flamande RTBF et VRT élisent à tour de rôle le candidat ou la candidate qui représentera la Belgique au concours de l’Eurovision de la chanson. Pour la première fois depuis 2016, la VRT organisera à nouveau des épreuves éliminatoires pour effectuer ce choix, au lieu de désigner d’emblée un artiste ou un groupe. Les épreuves seront diffusées sur la première chaine TV de la VRT (Eén) et présentées par Peter Van de Veire (photo), déjà habitué à commenter les demi-finales et finale de l’Eurovision de la chanson. L’ancien présentateur sur MNM l’annonçait lui-même ce dimanche lors de la finale de "Zomerhit", un concours organisé par la VRT pour élire la meilleure chanson flamande de l’été.