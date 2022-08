Le Musée du cinéma de Roulers cherche un repreneur : "Une collection unique de 2.400 pièces"

Il y a 17 ans, Michiel Remaut ouvrait un Musée consacré à sa passion, à la Gladiolenstraat 15 à Roulers (Flandre occidentale). Depuis 2014, l’endroit a pris de statut d’asbl, sous le nom de "Michels Filmmuseum". Michiel vient cependant d’avoir 80 ans et souhaiterait céder son impressionnante et unique collection de plus de 2.400 pièces à quelqu’un qui puisse continuer à gérer le musée.