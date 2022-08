Les Belgian Tornados décrochent l’argent à Munich, les Cheetahs ratent de peu le podium

Les Tornados ne sont plus champions d'Europe du relais 4x400 m. Mais ils ont décroché la médaille d’argent. "Nous avons donné le maximum", a estimé Dylan Borlée (photo, à g.). "Ce n'était pas une tâche facile pour moi de courir en dernier. Kevin a fait un travail fantastique pendant des années. Mais j'avais confiance. C'était aussi une expérience positive et je me suis bien débrouillé, je pense. Je me suis amusé, mais j'ai aussi ressenti la fatigue des dernières courses dans les derniers mètres. Après l'arrivée, j'étais un peu frustré, car je sentais que je pouvais encore dépasser la Grande-Bretagne. Ça n'a pas marché à la fin. L'argent est en fait la mauvaise couleur, mais nous terminons avec un sentiment positif. C'était une saison fantastique."

Kevin Borlée avait dû abandonner en demi-finales du 400 m à la suite d'une douleur musculaire aux ischios. Abandonnant son rôle de finisseur, il a évolué en troisième relayeur. "Je n'étais pas dans la position idéale et j'ai essayé de ne pas me faire coincer", a-t-il convenu. "J'ai essayé de rester au contact pour que Dylan puisse commencer le dernier relais dans une bonne position. Il est tout simplement le plus rapide en ce moment, il était donc logique qu'il soit le dernier coureur. Il l'a prouvé et a fait la différence. Tout le monde a très bien couru. Nous aurions pu gagner, mais ce n'était pas le cas cette fois-ci."