Deux bébés hyènes voient le jour à Planckendael : "Plus mignons qu’on ne pourrait l’imaginer !"

Des bébés hyènes ont vu le jour à Planckendael, une première pour le zoo malinois. Ces animaux naissent entièrement développés, avec toute leur dentition. Ils peuvent déjà courir et voir. Ils sont très curieux et développés dès la naissance. "On ne s’y attend peut-être pas, mais ces nouveau-nés sont extrêmement mignons", commente Frederik Van Nuffel, soigneur du parc animalier.