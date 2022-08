Un médecin généraliste de Knokke-Heist traverse la Manche en paddle en moins de 7 heures

Le SUP, ou Stand up Paddle, consiste à pagayer debout sur une planche. Ces derniers mois, Pieter-Jan Buekens s’est entraîné de façon intensive pour se préparer au mieux à relever son défi. "L'objectif était de couvrir la distance de 40 kilomètres en 7 heures. Au final, cela a pris un peu plus de 6 heures. C’était une expérience fantastique", a commenté le jeune médecin.

Grâce à son action, Pieter-Jan Buekens a également collecté de l'argent pour la bonne cause. Il est ainsi parvenu à récolter plus de 3.800 euros en faveur de la Fondation Small Cell Ovarian Cancer. Ce lundi, le médecin généraliste a repris le travail dans son cabinet.