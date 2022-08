A Anvers, un drone transporte des tissus humains entre hôpitaux : une première en Europe

"Aujourd'hui nous testons le transport de tissus, mais il y a bien d'autres possibilités pour divers types d'échantillons, le sang ou les médicaments", a expliqué Willeke Dijkhoffz, l'administratrice déléguée des GZA Ziekenhuizen. "Et puis les drones enlèvent un peu de trafic routier, ce qui contribue au bien-être dans la ville".

"Plus encore que dans d'autres secteurs, réaliser la livraison à temps est d'une importance vitale pour un hôpital", ajoute Els van Doesberg, présidente de ZNA. "En cas de trafic fluide, une voiture transportant met 21 minutes pour parcourir les 13 km qui séparent le site Jan Palfijn de ZNA du laboratoire central de Middelheim, mais cela peut être bien plus en cas d'embouteillages sur le ring d'Anvers. Avec le drone, c'est 10 minutes, et c'est stable".

Certains échantillons prélevés lors d'une opération sont congelés et doivent être analysés rapidement. Un autre intérêt est de pouvoir soumettre plus facilement les échantillons aux meilleurs spécialistes répartis sur différents sites. Seuls les fortes rafales de vent et le gel peuvent clouer le drone au sol, mais il est opérationnel 95% du temps.