Brussels Airlines annonce vouloir se développer, avec davantage de personnel et d'avions

Des troubles sociaux avaient touché la filiale belge du groupe allemand Lufthansa avant l'été. Une grève de plusieurs jours pour dénoncer une charge de travail trop élevée avait ainsi affecté de nombreux voyageurs. Financièrement aussi, la situation de Brussels Airlines n'est pas optimale: au premier semestre, l'entreprise a enregistré une perte opérationnelle de 89 millions d'euros.

Deux mois plus tard, la paix sociale semble être revenue. Selon la direction, des groupes de travail ont bien avancé sur les problèmes de charge de travail ces dernières semaines et "une nouvelle façon de collaborer" a été trouvée. La direction voit même à présent des opportunités sur le marché et veut étendre sa flotte et le nombre de travailleurs, a-t-il été annoncé en interne mardi.

"Nous étudions actuellement différents scénarios de croissance, que nous détaillerons dans un avenir proche", explique Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines. On devrait avoir plus de clarté dans les mois à venir et tout se fait en étroite collaboration avec Lufthansa, précise-t-elle.