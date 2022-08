Lentilles ou quinoa : la Flandre lance un site d'achat de "parts de récolte" pour les cultures "exotiques"

Les prix des parts varient en fonction du produit et de l'investissement souhaité. Le particulier qui achète une part est assuré de recevoir une certaine quantité de produit une fois la récolte effectuée. Si la récolte est bonne, il reçoit davantage. L'agriculteur est quant à lui assuré d'un certain revenu, que l'année soit très productive ou non.

L'idée s'appuie sur l'expérience des "fermes cueillettes" (où l'on souscrit un abonnement et où l'on va soi-même cueillir en fonction de ses besoins) ou de "l'agriculture soutenue par la communauté", un modèle de plus en plus populaire.