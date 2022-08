Plus le niveau de néerlandais d’un Bruxellois est bon, plus il aura de chances de décrocher un emploi

Deux groupes spécifiques profitent davantage d'une bonne connaissance du néerlandais. Premièrement, les femmes, qui cherchent plus souvent du travail dans des domaines où la connaissance du néerlandais est mieux valorisée, comme l'administration publique ou la vente.

Deuxièmement, les chercheurs d'emplois habitant dans un quartier du croissant pauvre (quartiers en première couronne nord et ouest parmi les plus pauvres de la Région bruxelloise, NDLR) profitent plus que les autres d'une connaissance moyenne du néerlandais. En d'autres termes, avec ce niveau de néerlandais, leurs chances de trouver un emploi augmente plus que pour les habitants des autres quartiers.

"La langue est un levier pour trouver du travail, et encore plus pour certains groupes-cibles. Les résultats de l'étude peuvent aider les autorités politiques en Région bruxelloise, si elles décident de concentrer leurs moyens budgétaires sur des groupes spécifiques, à identifier ceux qui profitent le plus d'une connaissance du néerlandais", conclut l'auteur de l'étude Antoine Dewatripont.