Voici Lucky, le chien qui assiste désormais la police bruxelloise lors d’entretiens "difficiles"

Les deux bourgmestres de la zone de police Bruxelles/Ixelles, Philippe Close (PS) et Christos Doulkeridis (Ecolo), n'y voient que des bénéfices: "Non seulement la sécurité de nos rues est primordiale mais l'accueil et l'accompagnement des victimes l'est aussi. Lucky contribuera à apporter du réconfort aux victimes", déclarent-ils.

"Quand on parle d'innovation au sein de la police, la plupart pensent souvent à l'innovation technologique. Or il ne faut pas sous-estimer l'importance des idées nouvelles qui n'ont rien à voir avec la technologie", explique la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). "Le projet de chien d'assistance Lucky en est le meilleur exemple et reçoit donc tout mon soutien", conclut-elle.