AB InBev et Natuurpunt veulent alimenter la nappe phréatique dans la réserve Doode Bemde

"Pour un brasseur, l'eau est le bien le plus précieux", souligne Yleni De Neve, responsable du développement durable en Europe chez AB InBev. "Nous travaillons depuis un certain temps sur des projets relatifs à l'eau dans l'enceinte de la brasserie, mais nous estimons qu'il est de notre responsabilité de gérer également l'eau dans l'environnement où nous travaillons. Nous avions déjà des projets similaires en dehors de l'Europe, mais c'est la première fois que nous mettons en place quelque chose de ce genre en Europe."

Ce n'est pas un hasard si le choix s'est porté sur la réserve naturelle Doode Bemde à Oud-Heverlee (photo). La zone est proche de la brasserie et de la ville de Louvain et présente un grand potentiel en termes de gestion de l'eau. Dans les années à venir, l’organisation Natuurpunt y réalisera un certain nombre d'aménagements, comme la réparation des digues sur les étangs, afin que l'eau puisse mieux s'infiltrer dans le sol et que la qualité de l'eau en soit améliorée.