La Belgique recense 671 cas de variole du singe, dont un jeune enfant

Pour la première fois dans notre pays, un enfant a contracté la variole du singe. Il a moins de 3 ans. Son état de santé n’est actuellement pas connu. D’après le virologue Steven Van Gucht (photo) de l’Institut Sciensano, “il s’agit probablement d’un enfant contaminé par ses parents. Des informations venant de l’étranger font parfois état d’une contamination d’un parent vers un enfant. Il n’est donc pas surprenant que cela se produise chez nous aussi. Le plus souvent la contamination est légère chez les enfants".

Steven Van Gucht estime qu’il n’y a pas lieu d’être inquiets, ni de craindre des épidémies de variole du singe dans les écoles à partir de septembre. "Nous n’avons pas encore vu à l’étranger d’épidémies dans des écoles ou des crèches. Pas dans d’autres pays occidentaux, mais pas non plus en Afrique occidentale, où le virus circule depuis des années. Il se propage avant tout parmi les adultes et surtout via des contacts sexuels".

"Si le virus est introduit dans une famille via un parent, le risque est alors plus grand qu’un tout jeune enfant soit contaminé plutôt qu’un adolescent. En général, les contacts avec les jeunes enfants sont plus intenses et plus physiques qu’avec les enfants plus âgés", précise le virologue.

Au 19 août, au moins 900 Belges avaient reçu un premier vaccin contre la variole du singe.