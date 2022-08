La Fleur en Papier Doré, café historique de Bruxelles, est en faillite

"C’est la fin d’une aventure de 16 ans dans ce café brun d’importance culturelle pour la capitale", déclarait le co-fondateur Arnout Wouters à Bruzz. L’an dernier, les gérants avaient encore organisé une grande collecte de fonds, qui avait permis de rassembler 16.000 euros.

"Cet argent n’a pas suffi pour couvrir tous les coûts fixes. Il ne faut pas oublier que ce n’est pas un grand café et que sa situation géographique est loin d’être idéale", expliquait Wouters. "Il n'y a aucune perspective d'amélioration rapide. Toutes les possibilités de soutien et de refinancement à court terme via les autorités et la banque se sont avérées vaines", selon les gérants.

Selon Arnout Wouters, les hausses de prix se font sentir. "Les gens vont tout simplement moins souvent au café. Tous les prix augmentent et un verre de bière n’est alors plus une priorité".

Située rue des Alexiens, la Fleur en Papier Doré fut un repaire d'artistes et d'interprètes tels que Paul Alechinsky, René Magritte, Hugo Claus, Louis Paul Boon ou Toots Thielemans (photo archives). Ses murs chargés d'œuvres et d'objets hétéroclites reflètent ses trois quarts de siècle d'existence.

Les fondateurs vont s’adresser ces prochains jours à d’éventuels partenaires commerciaux externes pour tenter de trouver un repreneur. "Nous proposons certainement notre expérience et sommes encore toujours prêts à imprimer notre marque sur le futur programme culturel. Mais il est très prématuré d’en parler actuellement".