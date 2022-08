Ostende généralise la zone 30 dans ses quartiers résidentiels, dès septembre

La ville côtière estime que la zone 30 présente de nombreux avantages. "À cette vitesse, la distance de freinage est inférieure de moitié à ce qu'elle est lorsque l'on roule à 50 kilomètres par heure", explique l’échevin ostendais de la Mobilité, Björn Anseeuw. "Cela réduit le risque d'accidents de la route. En outre, une vitesse plus faible réduit également les risques de blessures graves ou de décès en cas d'accident."

La signalisation des zones 30 sera plus claire dès la semaine prochaine. Et la ville d’Ostende lance en même temps une campagne de sensibilisation avec le slogan "30 dat is de max !", un jeu de mots qui peut se traduire en français par "30 c’est le maximum" tout autant que "30 c’est top".

"Avec un petit effort pour réduire leur vitesse, les voitures et les motos peuvent améliorer énormément la sécurité et la viabilité de tous les quartiers", soulignait pour sa part le bourgmestre ostendais, Bart Tommelein.

Dans un premier temps, la police informera et sensibilisera les conducteurs, avant de passer à des avertissements puis de verbaliser les contrevenants.