Sortie du nucléaire: dans un mois, le réacteur Doel 3 sera déconnecté du réseau électrique

Dans un mois jour pour jour, plus précisément dans la nuit du 23 au 24 septembre, le réacteur nucléaire Doel 3 sera déconnecté du réseau électrique. La loi sur la sortie du nucléaire stipule que l'arrêt des activités doit avoir lieu au plus tard le 1er octobre. Ce sera le premier des sept réacteurs belges (quatre à Doel et trois à Tihange) à être définitivement mis hors service.