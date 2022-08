Vendredi, Michelle Martin sera définitivement libre

"Cela reste difficile... Surtout un jour comme aujourd'hui. Il y a tant d'années, An a été arrachée à nos vies le 23 août. C’est encore plus dur quand on reçoit une lettre de la Justice qui nous informe que les conditions liées à la liberté conditionnelle de Michelle Martin sont levées", a commenté Paul Marchal sur Facebook. Vingt-sept ans après la disparition de sa fille.

Michelle Martin avait été condamnée en 2004 à 30 ans de prison par la cour d'assises d'Arlon pour complicité dans les crimes commis par son ex-mari, qui a été condamné à la perpétuité pour enlèvement, torture, viol et meurtre de plusieurs fillettes et adolescentes. Martin était au courant des enlèvements et meurtres commis par son mari. Et elle avait laissé mourir de faim Julie Lejeune et Mélissa Russo (âgées de 8 ans), enfermées dans une cellule dans une cave, alors que Marc Dutroux faisait de la prison pour une autre affaire.