Anuna De Wever quitte le mouvement écologiste Youth for Climate

L’Anversoise de 21 ans (photo archives), co-fondatrice en 2019 et figure de proue de Youth for Climate (YFC) et instigatrice avec Kyra Gantois des premières grèves scolaires pour le climat en Belgique, a annoncé mercredi sur Instagram qu'elle quittait le mouvement climatique. "Je vais désormais contribuer à de nouveaux projets passionnants avec d'autres acteurs", indique-t-elle dans son post, sans toutefois préciser la nature de ces projets.