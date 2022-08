Des supporters de football saccagent le café bruxellois Falstaff, 23 arrestations

Le célèbre café Art-Déco Falstaff, installé à côté de la Bourse à Bruxelles et classé depuis 2000, a été saccagé mercredi soir par une trentaine de supporters de football masqués qui ont jeté des tables et chaises par la fenêtre de la brasserie, selon les images de surveillance. C’est ce qu’a confirmé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles ce jeudi. Les dégâts matériels sont importants. Une enquête est en cours. Il s’agit d’une confrontation entre supporters du club de football d’Anderlecht et de l’équipe suisse Young Boys Bern, à la veille du match retour des barrages qualificatifs pour la Conference League qui opposera ce jeudi soir les deux clubs à Bruxelles.