En Flandre, l’espérance de vie a chuté de 8 mois la première année du Covid

Pas moins de 70.219 décès ont été enregistrés en 2020 au nord du pays, ce qui représente le chiffre le plus élevé depuis le début des statistiques régionales en 1993. En 2019, il était de 61.753. Selon les estimations de Statbel - la direction des statistiques de l'administration fédérale -, la mortalité en 2021 devrait être plus faible et faire donc de 2020 une "aberration" statistique.

Étant donné que la mortalité due à d'autres maladies respiratoires, aux insuffisances cardiaques et aux démences a fortement diminué en 2020, cela suggère que davantage de personnes souffrant de ces maladies sont décédées du Covid en 2020, indique le rapport. En chiffres absolus, le coronavirus a été la cause la plus fréquente de décès en 2020 tant chez les hommes que chez les femmes, avec plus de deux fois plus de décès que pour la deuxième cause (cancer du poumon chez les hommes, maladies cardiaques chez les femmes).