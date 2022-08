Images rares : une baleine à bec aperçue au large de La Panne

Avant l’année 2000, sept baleines à bec au total s’étaient échouées sur nos plages. Mais au cours de la dernière décennie, nettement plus de ces cétacés ont été observés dans nos eaux côtières. Ainsi, en 2020, deux baleines à bec se sont échouées et en 2022 ce fut déjà le cas d’un animal à Wenduine.

Il y a quelques jours, une baleine à bec a donc été observée et filmée (par Floris Verschoore) au large de La Panne, non loin de la frontière française. "Il se pourrait qu’il y ait eu plus d’une baleine", estime le biologiste marin Jan Haelters.

Ces cétacés qui ressemblent plutôt à de gros dauphins vivent normalement dans les eaux profondes de l’Océan Atlantique. "On suppose que le nombre important de baleines à bec qui s’égarent dans nos eaux provient du bruit produit par la marine, qui utilise un sonar pour détecter les sous-marins ennemis", explique Jan Haelters. Les dauphins seraient perturbés par le ping des sonars.

"C’est une mauvaise nouvelle que les baleines à bec apparaissent chez nous, parce qu’elles n’y trouvent pas de nourriture. Elles sont complètement désorientées parce qu’elles ne sont pas habituées à des eaux si peu profondes", conclut Haelters.