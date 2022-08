L’adolescent Mack Rutherford est le plus jeune pilote à avoir fait le tour du monde en solo

Avant même le départ, les préparatifs avaient été bouleversés par la guerre en Ukraine et son itinéraire modifié. Au lieu de survoler la Russie, Mack Rutherford a dévié au sud par le Pakistan, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon avant de survoler pendant 10 heures l'Océan pacifique pour atteindre les Etats-Unis. "L'étape la plus difficile", a-t-il avoué, craignant notamment une éventuelle chute dans l’eau, comme il l’avait expliqué avant son départ à VRT NWS alors qu’il s’entrainait à ce type de situation.

Passionné d'aviation depuis tout petit - son papa britannique et sa maman belge sont tous deux pilotes - et détenteur d’une licence de pilote depuis l’âge de 15 ans, Mack Rutherford a reçu à son arrivée un certificat du Guinness confirmant qu'il avait battu le record établi l'an dernier par le Britannique Travis Ludlow, alors âgé de 18 ans. Il s'est en outre distingué en réalisant cet exploit à bord d'un avion ultra-léger, surpassant ainsi le record de précocité de sa sœur, Zara. Cette dernière demeure toutefois la plus jeune femme à avoir accompli, début 2022, le tour du monde en solo, à l'âge de 19 ans. Finies les prouesses, le jeune Mack a désormais un objectif plus terre à terre: "Retourner à l'école et rattraper mon retard".