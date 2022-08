Le Centre de recherche maritime investiguera l’économie d’énergie avec un grand remorqueur

Ce remorqueur unique au monde permettra au Centre de recherche hydraulique de lancer des recherches innovantes à partir du printemps 2023 sur une navigation plus économe en énergie, avec des navires de plus en plus grands, ou dans des eaux moins profondes. Le remorqueur ressemble à un train entièrement automatique. Il peut remorquer sur l'eau des navires mesurant jusqu'à 8 mètres de long.

Les mouvements et les forces mesurés permettent d'établir un modèle mathématique, qui peut être utilisé pour prédire le comportement de manœuvre d'un navire à l'aide d'un simulateur. Ce remorqueur est donc la partie la plus importante du bassin de remorquage récemment construit par le Centre de recherche.

"La combinaison de navires de plus en plus grands et de périodes de sécheresse prolongée augmente la pression sur nos voies navigables", explique Thibaut Van Zwijnsvoorde, chercheur nautique au laboratoire d'ingénierie hydraulique (Waterbouwkundig Laboratorium). "Le bassin de remorquage nous permet, en collaboration avec l'Université de Gand, d'approfondir les connaissances nécessaires."

L'accessibilité des ports et le développement du réseau de voies navigables sont également rendus possibles par la prévision du comportement des navires. "Ce type de recherche ne garantit donc pas seulement le développement de nouvelles constructions et technologies, mais veille en même temps à ce qu'il se fasse dans le souci de la sécurité, d'une vision à long terme et de la cohérence sociétale en Flandre", souligne Lydia Peeters, ministre régionale de la Mobilité et des Travaux publics.

Le nouveau remorqueur a été construit aux Pays-Bas pendant trois ans. Quelques semaines supplémentaires seront nécessaires afin que tout soit prêt à l'emploi. Au total, l'installation aura coûté 30 millions d'euros.