"Monsieur Bordeaux-Paris", l’ex-coureur cycliste Herman Vanspringel, est décédé

Parmi ses 136 succès professionnels on peut encore citer Gand-Wevelgem en 1966, Paris-Tours en 1969. Il fut lauréat du Super Prestige Pernod en 1968. Il récompensait à l'époque le meilleur coureur sur l'ensemble de l'année. Il comptait aussi cinq succès d'étapes au Tour de France. Et il avait accumulé les places d'honneur dans les grands tours: 2e du Giro en 1971, 3e de la Vuelta en 1970 ou encore 6e du Tour de France en 1973 - année où il remporta le maillot vert à Paris.

Il ne lui a pas non manqué beaucoup pour s'adjuger des classiques. Il finit deuxième de Paris-Roubaix en 1968 et 1971, deuxième du Tour de Lombardie en 1969 et troisième de Milan-Sanremo en 1966, de Liège-Bastogne-Liège en 1972 ou encore du Tour de Lombardie en 1973. Il a mis fin à sa carrière, débutée en 1965, au terme de la saison 1981, année de son ultime succès dans Bordeaux-Paris à 37 ans.