Le brasseur de la Delirium ouvre une micro-brasserie au cœur de Gand

Huyghe a acquis il y a cinq ans un bâtiment sur le Botermarkt (Marché au beurre), juste en face de l'hôtel de ville. "Mais il a fallu du temps avant d'obtenir tous les permis en règle", explique le CEO de Huyghe, Alain De Laet. "La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la pénurie de matières premières n'ont pas accéléré les choses et le budget, estimé finalement à 5 millions d'euros, est supérieur à nos premiers calculs".

"Mais le résultat est là. On ne peux pas se présenter comme une brasserie de Gand si on n'y brasse pas." Cette brasserie "urbaine", baptisée Artevelde, du nom d'une importante personnalité politique du Moyen Âge, doit ouvrir ses portes samedi. Tout en dégustant l'une des créations de la maison, les clients auront une vue sur les installations de production.

Sur le plan brassicole, Huyghe a acquis l'appellation Artevelde en 1985 et produit, depuis, deux Artevelde. Deux autres variantes seront conçues dans la nouvelle micro-brasserie, en plus d’une pils non filtrée: l'Artevelde Leute (6,2% vol.) et l'Artevelde Wijze (8%). Huyghe table sur une production annuelle de 2.000 hectolitres.

Le brasseur de Melle, internationalement connu pour sa blonde forte Delirium et son célèbre éléphant rose, détient à Gand également les cafés 'Waterhuis aan de bierkant' et "'t Dreuppelkot'.