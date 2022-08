Pour le secteur touristique de la Côte, l’été est réussi

Les hébergements touristiques de l'est de la Belgique ont retrouvé le taux d'occupation d'avant la pandémie et même dépassé les chiffres de 2019, révèle une enquête en ligne de l'Agence du Tourisme des Cantons de l'Est menée auprès de 166 de ses prestataires en cette fin de vacances scolaires. Vu la chaleur, une forte fréquentation des piscines extérieures et des lacs de baignade a été constatée.

La Venntastic Beach de Bütgenbach (photo) a ainsi accueilli plus de visiteurs que lors d'une année moyenne. En été, la plage a pu ouvrir tous les jours et a même affiché complet à plusieurs reprises. "Outre les piscines, les randonnées, les balades à vélo et le calme de la nature ont été les principaux attraits recherchés par les touristes dans les Cantons de l'Est durant cet été". L'agence du tourisme qui précise "qu'environ la moitié des exploitants ont indiqué que la fréquentation des lieux d'excursion avait retrouvé cet été son niveau de 2019."

Dans les hôtels et chambres d'hôtes, les capacités d'accueil ont été réduites en raison du manque de personnel. Le taux d'occupation moyen de 70% était légèrement inférieur à celui de 2021. Dans l'ensemble, les chiffres ont néanmoins dépassé ceux d'avant la pandémie. La majorité des établissements ont confirmé que leur activité cet été a pu atteindre le même niveau qu'à la même période en 2019.

L'analyse démographique montre que les clients des hôtels et chambres d'hôtes proviennent principalement de Flandre et de Wallonie. Les Néerlandais et les Allemands suivent respectivement en troisième et quatrième position.

En ce qui concerne les gîtes, la majorité des hôtes viennent de Flandre mais les visiteurs en provenance des Pays-Bas se classent en deuxième position, suivis par les Wallons et les Allemands. Les visiteurs français ont également été plus nombreux dans les Cantons de l'Est cet été et arrivent en 5e place du classement.