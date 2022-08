Un nouveau centre "Dublin" à Zaventem pour accélérer le retour de demandeurs d'asile

En ouvrant ce centre, d'une capacité de 220 places, la Secrétaire d'Etat entend montrer que la Belgique "respecte mieux qu'avant les règles de Dublin", en référence au règlement européen éponyme qui détermine quel État européen est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ce vendredi, la presse a pu visiter ce nouveau centre qui héberge déjà 40 personnes.

Nicole de Moor (photo) ambitionne un retour volontaire ou forcé plus rapide des demandeurs d'asile qui sont déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne, et ce peu après le déclenchement de la procédure "Dublin". Cela permettra de libérer des places d'accueil, dont l'augmentation fait partie des mesures prises par la Secrétaire d'Etat.

"Plus de la moitié des demandeurs d'asile qui se présentent en Belgique sont déjà passés par un autre pays membre de l'Union européenne. L'année dernière, ils étaient 11.000. Entre janvier et juillet de cette année, ils sont déjà près de 8.000", indique le cabinet de la Secrétaire d'Etat. Les demandeurs d'asile déjà enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne devront être transférés dans un centre de transit dans les plus brefs délais. La "politique de retour volontaire" consiste en un accompagnement intensif et un entretien dès le troisième jour.