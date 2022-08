Une école à Renaix reprend déjà le 29 août : "Nous travaillons avec deux calendriers dès cette année"

A Broeke, une section de l’école Dr. Ovide Decroly de Renaix (Flandre orientale), l’année scolaire débutera déjà lundi au lieu de jeudi 1er septembre. Broeke est en effet la section francophone de l’école et elle doit donc suivre le calendrier scolaire de l’enseignement francophone, alors que le reste de l’école suit le calendrier de l’enseignement néerlandophone. Or, à partir de cette rentrée, l’année scolaire est quelque peu remaniée dans les écoles francophones : des vacances d’été plus courtes mais des congés d’automne et de détente allongés d’une semaine.