Des chercheurs belges mettent au point une amélioration du traitement de l'insuffisance cardiaque

Cette étude, appelée ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume OveRload), a inclus 519 patients dans 27 hôpitaux belges. La moitié des patients a été traitée avec un diurétique classique (diurétique de l'anse) combinée à un placebo, tandis que l'autre moitié a reçu un diurétique classique combiné à un autre type de diurétique, l'acétazolamide. Il s'agit d'un médicament très ancien qui n'est quasiment plus utilisé actuellement (sauf pour traiter le glaucome et le mal des montagnes).

L'étude montre que les patients qui ont reçu la combinaison des deux diurétiques avaient 46% de chances supplémentaires d'avoir évacué l'excès de liquide après trois jours. Ils ont également pu sortir de l'hôpital beaucoup plus tôt.