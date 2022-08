Deux organisations pour la paix mènent une action symbolique contre la Veillée de l’Yser et le Frontnacht

En réponse à ce rassemblement, la coalition du 8 mai et le Vredescollectief Ieper ont tenu à également organiser une cérémonie. "Les organisations d'extrême droite appellent à nouveau à se réunir en masse à la Veillée de l'Yser. En tant qu'enfant de résistants, je comprends très bien ce que signifie le fascisme", a déclaré Ellen De Soete, initiatrice de la coalition du 8 mai. "L'extrême droite utilise la même démagogie que dans les années 30. Nous connaissons l'histoire et nous savons où mènent la haine et le racisme. Avec la coalition du 8 mai, nous voulons mettre en garde contre le danger de l'extrême droite".

Simon Gronowski était également présent lors de cette action symbolique. En 1943, l’homme était parvenu à sauter d'un train, échappant ainsi au régime nazi. Sa mère et sa sœur ont pour leur part péri à Auschwitz. Simon Gronowski a appelé à ne pas tomber dans le piège du fascisme : "L'extrême droite, le nazisme, le racisme et l'antisémitisme, dont j'ai été victime, sont un danger. Ils répandent la haine et la violence. C'est une menace pour nous tous", a-t-il dénoncé.