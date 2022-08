En Flandre, 4 écoles primaires sur 10 manquent d'enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire

D’après un sondage réalisé auprès de 181 écoles flamandes et bruxelloises, quatre établissements sur dix ont encore des postes vacants, alors que la rentrée scolaire est prévue ce 1er septembre. "Même les postes vacants à temps plein ne parviennent pas à être pourvus pour le moment, ce qui est une véritable source d'inquiétude", souligne la directrice de l’Union de l’enseignement des villes et communes, Walentina Cools.

Un autre problème fait par ailleurs surface : de plus en plus d’enseignants décident en effet en dernière minute de jeter l’éponge et d’opter pour un autre emploi. Certains avancent des raisons médicales, tandis que d'autres abandonnent leur poste en raison de la pression du travail. D’après Walentina Cools, les instituteurs ont aujourd’hui plus de choix en raison du nombre élevé de postes vacants. Ils optent dès lors souvent pour un emploi leur offrant moins de pression et de meilleures conditions de travail.