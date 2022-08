Le parti écologiste Groen ajoute des couleurs à son logo et étend ses points d'intérêts politiques

Jeremie Vaneeckhout étend ce raisonnement à l'engagement en faveur du climat. Selon lui, le rôle de la politique est de faire en sorte que le choix écologique soit aussi le choix logique. "Faire sa part, même si on le veut, n'est pas toujours facile. Nous voulons renverser cette situation. En encourageant quand c'est possible et avec des politiques courageuses quand c'est nécessaire", dit-il.

La nouvelle orientation du parti s'accompagne, entre autres, d'une réorganisation interne et d'un rafraîchissement du style maison et du logo de Groen. Le parti a opté pour un logo qui se compose de plus de couleurs que le seul vert. "Groen est plus que du vert. Groen devient plus large, plus ouvert, plus étendu, plus diversifié, ... En bref : plus coloré", conclut le duo de coprésidents.