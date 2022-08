Le personnel des centrales nucléaires demande la prolongation de Doel 3 et Tihange 2, "impossible" répond Engie

La prolongation de la durée de vie des réacteurs Doel 3 et Tihange 2 n'est pas une option, a encore répété samedi Engie, à la suite de la lettre ouverte envoyée par le personnel des centrales. L'exploitant des sites nucléaires en Belgique dit comprendre "l'émotion qui accompagne la fermeture des centrales nucléaires" par la voix de sa porte-parole mais "Doel 3 et Tihange 2 fermeront comme prévu". "Les dates de fermeture sont déterminées par la loi et les autorisations d'exploitation des centrales prennent fin à ces dates. Cela a été fixé depuis longtemps et nous nous sommes préparés à cela depuis longtemps", a-t-elle ajouté.

Engie avait déjà déclaré impossible l'extension de Doel 3 et Tihange 2 le mois dernier pour des raisons de sécurité et de faisabilité technique. À l'époque, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) n'avait pas encore reçu de demande d'analyse des risques de la part d'Engie ou du gouvernement.

Selon les auteurs de la lettre, "des temps exceptionnels appellent des mesures exceptionnelles" et le gouvernement devrait demander au plus vite à l'AFCN d'évaluer une éventuelle extension de Doel 3 et Tihange 2.