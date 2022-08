En images : plus d’un millier de personnes participent à la Veillée de l'Yser, "pour une république flamande"

Pour l'IJzerwake, une Flandre indépendante est la seule option valable. Selon Wim De Wit, aucune réforme majeure des pensions ou de la fiscalité n'est possible en Belgique, ni un changement confédéral en 2024. "La dette publique croissante est une bombe à retardement qui plane sur la prospérité de nos enfants et petits-enfants. La Belgique n'a plus aucune marge financière pour absorber une nouvelle crise. Et nous savons tous qu'il y aura d'autres crises à venir", a-t-il déclaré.

A ses yeux, une réforme de l'État n'aboutira à rien, "ne serait-ce que parce que la majorité nécessaire ne peut être trouvée dans ce paysage politique fragmenté. C'est pourquoi nous devons prendre la loi en main", a-t-il poursuivi. Pour le président de l’Ijzerwake, "la mesure unilatérale que la Flandre est obligée de prendre" nécessitera une majorité résolue du côté flamand.