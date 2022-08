Le Belge de 19 ans, Cian Uijtdebroeks, autoritaire vainqueur du Tour de l'Avenir 2022

Cian Uijtdebroeks avait été, vendredi, le premier Belge à s'imposer dans une étape depuis Dylan Teuns qui avait remporté la 5e étape de l'épreuve française le 28 août 2014. Il avait remis le couvert samedi en s'imposant pour la deuxième fois consécutive et en endossant le maillot jaune.

Le jeune Belge, vainqueur final du Tour de l'Avenir 2022, a succédé au Norvégien Tobias Halland Johannessen qui avait devancé, en 2021, l'Espagnol Carlos Rodriguez et l'Italien Filippo Zana.

Le dernier Belge vainqueur du Tour de l'Avenir, avant Uijtdebroeks, était Jan Bakelants qui avait remporté la course en 2008. Les Belges Ilan van Wilder et le regretté Bjorn Lambechts étaient montés sur le podium du Tour de l'Avenir, respectivement à la troisième place en 2019 et à la deuxième place en 2017 derrière Egan Bernal.