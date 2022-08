Le Grand Prix de Belgique restera au calendrier du championnat du monde en 2023

Le Grand Prix de Belgique figurera également au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2023. La F1 l'a annoncé dimanche, peu avant le départ de la course, sur Twitter. Le contrat du Grand Prix de Belgique avec Formula One, qui gère la F1, arrivait à échéance à la fin de l'année et la présence de l'épreuve au calendrier 2023 était menacée.